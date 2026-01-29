Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X обвинил главу европейской дипломатии Каю Каллас и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в уничтожении промышленности Европейского союза.

«Трудолюбивые Урсула и Кая — разрушают промышленность Евросоюза вместе», — написал он, прикрепив к публикации данные европейской статистики.

Согласно статистике, Европа с 2022 года лишилась 9% своих мощностей химического производства, Германия потеряла 25%, Нидерланды — 20%. Мощности производства в Великобритании упали на 12%, во Франции — на 10%, в Италии — на 7%. При этом в общей сложности около 20 000 человек потеряли работу.

19 января словацкий политик, лидер партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка заявил, что отношения Европейского союза и США будут в глубоком кризисе, если из-за Гренландии развернется «торговая война».

Ранее в Европе приняли первую в истории программу оборонной промышленности.