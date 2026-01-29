Размер шрифта
Врач назвал способ рассчитать идеальную суточную норму кофе

Daily Mail: долгое заваривание кофе повышает содержание кофеина в напитке
Narong Khueankaew/Shutterstock/FOTODOM

Рассчитывать суточную норму кофе можно не по количеству чашек, а по фактическому содержанию кофеина в напитке, которое зависит от способа заваривания и сорта зерен. Об этом рассказал доцент кафедры химии в Университете Орегона (США) Кристофер Хендон. Его комментарии приводит издание Daily Mail.

По словам ученого, ориентироваться только на количество чашек — неверно. Ключевую роль играет концентрация кофеина. Так, в одной порции эспрессо содержится в среднем от 40 до 80 миллиграммов кофеина, тогда как в чашке фильтр-кофе — до 150 миллиграммов. Причина в более длительном контакте молотого кофе с горячей водой: чем он дольше, тем больше кофеина «переходит» в напиток.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и большинству международных норм, безопасная суточная доза кофеина для взрослых составляет не более 400 мг.

Хендон отметил, что напитки с коротким временем экстракции — эспрессо, капучино, латте — обычно менее крепкие, чем фильтр-кофе. Они содержат меньше кофеина и растительных соединений. При этом, по его словам, примерно одинаковая концентрация кофеина может быть в эспрессо и в 100 мл растворимого кофе — около 2%.

На содержание кофеина влияет и сорт зерен. Арабика, наиболее популярная в мире, содержит меньше кофеина и отличается более мягким вкусом с кислотными и фруктовыми нотами. В робусте, напротив, содержание кофеина почти в два раза выше. Эти зерна имеют более горький, резкий вкус и чаще используются в крепких смесях и растворимом кофе.

Ранее ученые оценили связь кофе и чая с риском рака легких.
 
