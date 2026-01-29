«Фекалии уже текут из окон»: киевлянам предложили использовать кошачьи лотки как туалет

Жителям Киева предложили ходить в туалет в кошачьи лотки или в пакеты из-за проблем в работе ЖКХ и энергетического кризиса. Об этом пишет Sputnik Ближнее Зарубежье со ссылкой на слова главы администрации Деснянского района города Максима Бахматова.

«Фекалии уже текут в Киеве прямо из окон, но надо бороться! Ройте ямы во дворе, ходите в пакеты и кошачьи лотки», — сказал он.

16 января глава Минэнерго Украины Денис Шмыгаль сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации в стране. По его словам, на Украине не осталось ни одной неповрежденной электростанции, а проблемы с отоплением наблюдаются даже в правительственных зданиях. Шмыгаль уточнил, что запасов топлива — бензина и дизеля — стране хватит всего на 20 дней.

28 января бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что коммунальный кризис на Украине будет лишь усугубляться и растянется на десятилетия. По его словам, текущее состояние коммуникаций предусматривает их полную замену, иначе дома, как считает он, нужно будет сносить.

Ранее киевляне начали греться у костра из елок на фоне многодневного блэкаута.