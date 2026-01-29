Размер шрифта
Назван способ предсказать психоз за годы до первых симптомов

SB: социальные трудности могут предсказывать психоз за годы до первых симптомов
KomootP/Shutterstock/FOTODOM

Социальные и учебные проблемы у подростков и молодых взрослых часто возникают задолго до появления клинических признаков психоза — таких как галлюцинации или бред. К такому выводу пришли авторы крупного международного исследования. Работа опубликована в журнале Schizophrenia Bulletin (SB).

Сегодня людей с высоким клиническим риском психоза обычно выявляют по ослабленным психотическим симптомам — подозрительности, необычным восприятиям, смутным слуховым ощущениям. Однако новое исследование показывает: к моменту их появления многие молодые люди уже годами испытывают трудности в повседневной жизни, прежде всего в общении и учебе.

Работу возглавил Генри Коуэн из Университета штата Мичиган. Исследование объединило 43 научных центра из 13 стран. В анализ вошли данные 1056 подростков и молодых взрослых в возрасте от 12 до 30 лет, у которых был подтвержден высокий риск развития психоза.

Ученые оценивали так называемую преморбидную адаптацию — социальное поведение, отношения со сверстниками и успеваемость в школе в детстве и подростковом возрасте, то есть до появления первых психотических симптомов. Также анализировались негативные симптомы (утрата мотивации, снижение интереса к общению), когнитивные способности, а также уровень депрессии и тревожности.

Результаты показали, что выраженные негативные симптомы тесно связаны с более ранними и стойкими социальными трудностями. Особенно сильной оказалась связь с утратой мотивации и интереса к взаимодействию с другими людьми. Учебные проблемы, в свою очередь, были связаны не только с негативными симптомами, но и с когнитивными нарушениями — более низкими показателями вербального обучения и IQ.

При этом сами ослабленные психотические симптомы почти не коррелировали с прошлым уровнем социальной или учебной адаптации. Это указывает на то, что «позитивные» симптомы психоза и функциональные нарушения могут развиваться по разным траекториям.

Важно, что выявленные закономерности сохранялись даже после учета депрессии и тревожности, которые также часто встречались у участников. Это означает, что снижение социальной и учебной функции нельзя объяснить только сопутствующими расстройствами настроения.

Анализ данных из разных регионов мира показал схожие результаты за пределами Северной Америки, что говорит о глобальном характере выявленного паттерна. По мнению авторов, постепенное ухудшение социальной адаптации может служить ранним «красным флагом» риска психоза и должно учитываться при раннем выявлении и профилактике заболевания.

Ранее была названа неожиданная причина низкого кортизола по утрам.
 
