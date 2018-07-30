Новая «Миссия невыполнима» возглавила российский прокат
Фильм «Миссия невыполнима: Последствия» с Томом Крузом в главной роли возглавил российский прокат по итогам своих дебютных выходных.
Картине, по предварительным данным kinobusiness.com, удалось собрать 239,7 млн руб.
На втором месте оказался безусловный лидер прошлой недели — мультфильм «Монстры на каникулах-3: Море зовет» со 101,7 млн руб., собранными на третий уик-энд проката.
Третью позицию занимает остросюжетная картина «Небоскреб», которая в финале третьей недели проката заработала 34,3 млн руб., а на прошлой неделе занимала второе место.