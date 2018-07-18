Этуш принял у себя в больнице Евкурова

Глава республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров навестил в одной из московских клиник народного артиста СССР Владимира Этуша.

Фото со встречи опубликовала у себя в фейсбуке жена Этуша Елена — на снимке Этуш сидит и улыбается.

«Президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров приехал навестить национального героя. Настоящий мужчина и джигит! Спасибо!» — поблагодарила Этуш Евкурова за визит.

96-летний Этуш был помещен 13 июля в одну из московских клиник. Он почувствовал недомогание, находясь на отдыхе в Италии, и по возвращении в Россию решил, что лучшим решением будет госпитализация. В Театре имени Вахтангова рассчитывают, что он вернется к работе к началу нового театрального сезона.