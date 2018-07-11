Новую часть «Индианы Джонса» перенесли на год

Дата выхода картины «Индиана Джонс 5» перенесена на год вперед. Об этом сообщает Variety со ссылкой на официальное сообщение Disney.

Как отмечается, теперь фильм о приключениях Джонса запланирован к выходу на 9 июля 2021 года. Причиной такого решения стали проблемы со сценарием к ленте.

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Режиссером нового «Индианы Джонса» по-прежнему значится Стивен Спилберг, а 75-летний Харрисон Форд вновь сыграет главную роль.

Автором сценария выступит Лоуренс Кэздан. Он работал над картиной «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега».

В конце июня издание сообщало о вероятной задержке релиза киноленты.