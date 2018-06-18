Жириновский попросил Трампа наказать Де Ниро

Лидер партии ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский в своем твиттере попросил президента США Дональда Трампа наказать актера Роберта Де Ниро.

По мнению Жириновского, постоянная жесткая критика со стороны Де Ниро в адрес главы государства неприемлема. «Накажите актера Де Ниро за грубость. Статус звезды не дает ему никаких привилегий», — написал политик в твиттере по-английски, отметив, что его наверняка поддержит большинство россиян.

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Ранее сторонник Трампа посетил показ мюзикла Де Ниро «Бронксская повесть» в бродвейском театре «Лонгакр» и попытался сорвать финальную часть, когда актеры выходили к зрителям на поклон. Он развернул большой плакат с лозунгами в поддержку действующего президента США.

Роберт Де Ниро, как правило, не стесняется в выражениях относительно политики Дональда Трампа — не так давно он нецензурно обругал президента на вручении премии «Тони».