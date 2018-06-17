Турецкий премьер раскритиковал «Евровидение»

Турецкий премьер Бинали Йылдырым назвал последний конкурс «Евровидение» политизированным. Об этом политик сказал в интервью Babala TV.

По словам премьер-министра, победившая в соревновании израильская исполнительница была очень слабой.

«Песенный конкурс в этом году принял идеологическую форму», — отметил Йылдырым.

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Он также добавил, что проведение следующего «Евровидения» в Иерусалиме приведет к усилению напряженности в регионе.

Ранее сообщалось, что источники, близкие к организаторам международного песенного конкурса, сообщают, что в «Европейском вещательном союзе» (EBU) не уверены в возможности проведения соревнования в Иерусалиме.