Команду КВН не пустили в США

Продюсер Лев Трахтенберг сообщил, что команде КВН «Городъ Пятигорскъ» не смогли получить визы США, передает РИА «Новости».

По его словам, из-за этого выступление в Нью-Йорке не состоится.

«К сожалению, выступление команды КВН «Городъ Пятигорскъ» в Нью-Йорке 17 июня отменяется. Мы не смогли получить петицию, на основании которой артисты получают визы в посольстве Америки в Москве… В результате неполучения визовой петиции артисты из Пятигорска не могут назначить интервью в американском посольстве и, соответственно, прилететь в США», — пишет Трахтенберг.

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По его словам, причины отказа непонятны, так как ранее проблем с организацией гастролей в США не было.

Он отметил, что обострение отношений между США и Россией отражается не только на получении въездных виз в США для туристов, но и для артистов.