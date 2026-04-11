Мария Кожевникова потеряла близкого человека: «Моя вторая мама»

Актриса Мария Кожевникова призналась, что недавно потеряла близкого человека. Об утрате она рассказала «Газете.Ru».

По словам актрисы, не стало женщины, дружба с которой очень много значила для нее.

«Близкий мне человек, моя Людочка, вторая мама, совершенно здоровая», — вспоминает она.

У женщины случился анафилактический шок после инъекции обычного витамина.

«Я очень тяжело это переношу. Это был мощный звонок, напоминание о том, что никто не знает, что Творец готовит нам завтра, и о том, что нужно жить здесь и сейчас», — сказала Кожевникова.

Актриса призвала поклонников получать радость из мелочей, от общения с близкими и того, что они рядом и здоровы, от возможности воспитывать детей и реализовывать себя.

Также Кожевникова объяснила, почему решила вернуться к съемкам в сериале «Универ».

