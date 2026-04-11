Путин поздравил космонавтов с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителем «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым поздравил всех космонавтов и профессионалов в сфере космоса с праздником. Его слова приводит РИА Новости.

«Прежде всего хочу поздравить вас и всех наших космонавтов, всех, кто имел, имеет отношение к космической деятельности, с праздником. В этом году мы отмечаем и 65-летие полета Юрия Алексеевича Гагарина», — сказал глава государства.

По словам президента, в целом космическая отрасль в России чувствует себя уверенно, несмотря на наличие накопившихся проблем. При этом Путин попросил Баканова оценить ситуацию в данной сфере и перспективы, а также спросил, где необходима дополнительная поддержка.

Кроме того, глава государства назвал большим событием развертывание российской орбитальной станции.

12 апреля в России празднуют День космонавтики. В этот день в 1961 году летчик-космонавт Юрий Гагарин совершил первый в мире пилотируемый полет в космическое пространство на корабле «Восток» и вернулся на Землю. Это событие стало мировой сенсацией и до сих пор вызывает радость и гордость у миллионов россиян.

Ранее россияне стали чаще интересоваться книгами о космонавтике.