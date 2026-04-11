Россия и Украина обвинили друг друга в нарушении пасхального перемирия

Украина и Россия обвинили друг друга в нарушении пасхального перемирия. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на украинские паблики.

Как отмечает издание, украинские паблики пишут о якобы ударе из РСЗО по правому берегу Херсонской области. Официального подтверждения обоснованности этих обвинений нет, Россия никак не комментировала эти заявления.

В свою очередь российские региональные власти сообщили уже о трех случаях нарушения перемирия со стороны Киева: в первый раз ВСУ нанесли удар дроном по Новой Каховке в Херсонской области, а во второй — БПЛА атаковал заправку в городе Льгов Курской области, пострадали мать и младенец.

О третьем нарушении сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В городе Шебекино FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль. Машина была повреждена, мужчина получил баротравму (повреждение полостей и тканей тела после резкого изменения внешнего давления).

Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным, началось 11 апреля в 16:00 и должно продлиться до конца дня 12 апреля. Российским военным было поручено быть начеку для предотвращения провокаций и любых агрессивных действий со стороны украинских военных.

Ранее Украина предложила РФ продлить пасхальное перемирие.

 
Нарушение пасхального перемирия, широкий жест Трампа и Благодатный огонь в Иерусалиме. Главное за 11 апреля
