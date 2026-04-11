Перед Днем космонавтики Путин встретился с главой «Роскосмоса»

Путин встретился с главой «Роскосмоса» Бакановым в преддверии Дня космонавтики
Перед Днем космонавтики, 12 апреля, российский президент Владимир Путин встретился с главой госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Бакановым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства заявил, что отрасль чувствует себя уверенно, несмотря на проблемы, накопившиеся за долгий период времени.

«17 пусков за прошлый год, с начала этого года еще пять. Они происходили с трех наших космодромов — Плесецк, Восточный и Байконур — четырьмя ракета-носителями тяжелого класса «Ангара» и «Протон», среднего класса «Союз» и легкого класса «Ангара 1.2», — перечислил достижения глава госкорпорации.

Путин и Баканов уже встречались в конце марта 2025 года. Тогда последний только стал руководителем «Роскосмоса». На встрече он рассказал главе государства о планах компании и своей прошлой работе в Минтрансе РФ.

12 апреля в России празднуют День космонавтики. В этот день в 1961 году летчик-космонавт Юрий Гагарин совершил первый в мире пилотируемый полет в космическое пространство на корабле «Восток» и вернулся на Землю. Это событие стало мировой сенсацией и до сих пор вызывает радость и гордость у миллионов россиян.

Ранее Баканов назвал одну из главных опасностей полета на Марс.

 
