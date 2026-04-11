ВМС США начали готовиться к разминированию Ормузского пролива

США начали готовиться к разминированию Ормузского пролива, сообщило в соцсети X объединенное центральное командование ВС США (CENTCOM).

«Силы Центрального командования США (CENTCOM) начали подготовку к разминированию в Ормузском проливе, в то время как два эсминца ВМС США с управляемым ракетным оружием проводили там операции», — отмечается в заявлении.

До этого о планах Соединенных Штатов «расчистить пролив в качестве одолжения странам по всему миру» сообщил американский президент. Политик отметил, что 28 минных заградителей, которые Иран установил в проливе, сейчас «лежат на дне моря», и удивился, что у Исламской Республики «нет ни мужества, ни воли» ликвидировать мины самой.

На этом фоне журналист портала Axios Барак Равид узнал, что несколько военных американских кораблей пересекли Ормузский пролив без согласования с Ираном. Это произошло впервые с начала конфликта в регионе. А журнал Time написал, что эсминец USS Michael Murphy, оснащенный управляемым ракетным оружием, прошел через Ормузский пролив и вошел в воды Персидского залива.

Ранее СМИ узнали причину, по которой Иран не может открыть Ормузский пролив.

 
