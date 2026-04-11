Ракета «Союз-5» станет первым с 2014 года полностью новым носителем

Баканов: ракета «Союз-5» будет первым за 12 лет полностью новым носителем
Созданная в России ракета «Союз-5» станет первым полностью новым космическим носителем с 2014 года. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Баканова, в настоящее время завершаются последние настройки перед запуском нового носителя.

«Ракета «Союз-5» станет первым с 2014 года полностью новым космическим носителем», — отметил Баканов.

Российский лидер, в свою очередь, подчеркнул, что несмотря на некоторые трудности, космическая отрасль страны уверенно движется вперед.

Космическая ракета «Союз-5» создана для транспортировки автоматических аппаратов на широкий спектр околоземных орбит, в том числе с применением разгонных блоков. Производство носителя осуществляется на мощностях самарского Ракетно-космического центра «Прогресс». Как подчеркивают в госкорпорации «Роскосмос», ключевыми эксплуатационными преимуществами модели являются экономическая эффективность запусков и исключительная точность выведения целевой нагрузки.

Ранее «Роскосмос» объявил о планах запустить первый модуль Российской орбитальной станции в 2028 году.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

