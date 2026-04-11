Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

СМИ сообщили о заходе в Персидский залив ракетного эсминца ВМС США

Time: в Персидский залив зашел ракетный эсминец USS Michael Murphy
Efrem Lukatsky/AP

Эсминец USS Michael Murphy, оснащенный управляемым ракетным оружием, 11 апреля прошел через Ормузский пролив и вошел в воды Персидского залива. Об этом сообщает журнал Time.

«Данные морского слежения показали, что, по меньшей мере, один американский военный корабль, USS Michael Murphy, прошел через пролив в субботу», — говорится в публикации.

Иранское государственное телевидение, ссылаясь на высокопоставленного военного представителя, заявило, что американский эсминец развернулся после получения предупреждения о возможной атаке. Однако американский чиновник в интервью Axios опроверг эту информацию, отметив, что через пролив прошло несколько американских судов.

По данным ресурса Marinetraffic, некоторое время назад USS Michael Murphy двигался обратно из Персидского залива к Ормузскому проливу со скоростью 20 узлов в час. Другие американские корабли в заливе не были зафиксированы.

До объявления о прекращении огня между США и Ираном эсминец USS Michael Murphy находился в Аравийском море вместе с другими американскими военными судами и авианосцем USS Abraham Lincoln, которые участвовали в операциях против Ирана. Перед началом боевых действий все американские корабли покинули акваторию Персидского залива.

Ранее The New York Times написала, что причиной, по которой Иран не открыл Ормузский пролив, являются их собственные мины.

 
Теперь вы знаете
Нарушение пасхального перемирия, широкий жест Трампа и Благодатный огонь в Иерусалиме. Главное за 11 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
