СМИ сообщили о заходе в Персидский залив ракетного эсминца ВМС США

Эсминец USS Michael Murphy, оснащенный управляемым ракетным оружием, 11 апреля прошел через Ормузский пролив и вошел в воды Персидского залива. Об этом сообщает журнал Time.

«Данные морского слежения показали, что, по меньшей мере, один американский военный корабль, USS Michael Murphy, прошел через пролив в субботу», — говорится в публикации.

Иранское государственное телевидение, ссылаясь на высокопоставленного военного представителя, заявило, что американский эсминец развернулся после получения предупреждения о возможной атаке. Однако американский чиновник в интервью Axios опроверг эту информацию, отметив, что через пролив прошло несколько американских судов.

По данным ресурса Marinetraffic, некоторое время назад USS Michael Murphy двигался обратно из Персидского залива к Ормузскому проливу со скоростью 20 узлов в час. Другие американские корабли в заливе не были зафиксированы.

До объявления о прекращении огня между США и Ираном эсминец USS Michael Murphy находился в Аравийском море вместе с другими американскими военными судами и авианосцем USS Abraham Lincoln, которые участвовали в операциях против Ирана. Перед началом боевых действий все американские корабли покинули акваторию Персидского залива.

Ранее The New York Times написала, что причиной, по которой Иран не открыл Ормузский пролив, являются их собственные мины.