Labrinth раскрыл причину ухода из «Эйфории»: «Обращались как с дерьмом»

Музыкант Labrinth намекнул, что ушел из «Эйфории» из-за авторов сериала
Британский певец и продюсер Labrinth (настоящее имя Тимоти Ли Маккензи) раскрыл причину ухода из команды сериала «Эйфория». Постом о своем решении он поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Накануне премьеры третьего сезона сериала HBO он упрекнул представителей шоу-бизнеса во лжи.

«Люди могут спокойно лгать в этой индустрии и при этом называть себя честными людьми. Я решил удалить оттуда всю свою музыку. Я поговорил с HBO, и, насколько я знаю, мы договорились. Я ушел, хотя, по правде говоря, когда я работаю на человека, его видение для меня превыше всего. Но я не позволю обращаться со мной как с дерьмом», — написал артист.

Labrinth не уточнил, кого из авторов сериала имеет в виду.

Шоураннер сериала Сэм Левинсон подтвердил уход музыканта и заменил его в третьем сезоне «Эйфории» голливудским композитором Хансом Циммером. Labrinth он поблагодарил за создание «основы звучания «Эйфории».

Премьера «Эйфории» состоялась в 2019 году. Сериал рассказывает о старшеклассниках, которые переживают травматичные отношения и страдают от различных зависимостей. Главные роли в проекте сыграли Зендая, Мод Апатоу, Ангус Клауд, Эрик Дэйн, Алекса Деми, Джейкоб Элорди, Барби Феррейра, Хантер Шефер, Сидни Суини.

Ранее сообщалось, что Шэрон Стоун может сняться в третьем сезоне «Эйфории».

 
