«Динамо» проиграло второй матч в серии с «Ак Барсом»

Казанский «Ак Барс» одержал победу над минским «Динамо» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Минске в субботу, 11 апреля, и завершилась в дополнительное время со счетом 5:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Григорий Денисенко, Степан Терехов, Александр Барабанов, Артем Галимов и Нейтан Тодд. У проигравшей команды отличились Алекс Лимож, Сергей Кузнецов, Виталий Пинчук и Сэм Энас.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу казанцев. Третий матч пройдет на «Татнефть Арене» в Казани 13 апреля.

21 января Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России от международных соревнований.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приняли участия в мировом первенстве 2026 года.

Ранее тренер СКА обморозил ноги в Норильске.