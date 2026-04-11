В «Роскосмосе» сообщили о попытке противника атаковать космодром Плесецк

Противник ранее предпринимал попытки атаковать космодром Плесецк в момент запуска спутников для широкополосного интернета. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает «Интерфакс».

«У нас в этот день были попытки прилетов, серьезные по космодрому, но тем не менее совместные боевые расчеты «Роскосмоса» и космических войск осуществили заданное», — отметил Баканов.

Встреча Путина с генеральным директором «Роскосмоса» состоялась 11 апреля, накануне Дня космонавтики.

23 марта российская компания «Бюро 1440» успешно осуществила вывод на орбиту первых спутников низкоорбитальной группировки под названием «Рассвет», которая должна стать альтернативой американской системе Starlink. В настоящее время 16 космических аппаратов находятся на высоте 800 километров, и в будущем планируется увеличить их количество до 900. Ожидается, что коммерческая эксплуатация данного сервиса начнется в 2027 году.

Ранее Россия заявила о планах постепенно заменить МКС собственной станцией с 2028 года.