Макрон заявил Пезешкиану о готовности содействовать безопасности в Ормузском проливе

Париж готов оказать содействие в обеспечении безопасного судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, подробности которого французский лидер привел на своей странице в соцсети X.

Макрон призвал Пезешкиана воспользоваться возможностью, которую предоставляют начавшиеся в столице Пакистана Исламабаде дискуссии, чтобы проложить путь к устойчивой деэскалации и достижению соглашения, которое обеспечит надежные гарантии безопасности в регионе для всех вовлеченных стран.

«Я подчеркнул необходимость скорейшего восстановления Ираном свободы и безопасности судоходства в Ормузском проливе, чему Франция готова содействовать», — уточнил французский президент.

Кроме того, французский лидер настаивал на важности полного соблюдения режима прекращения огня, в том числе в Ливане.

До этого стало известно, что Иран во время встречи с пакистанскими посредниками передал список своих «красных линий» на переговорах с США.

В него входят суверенный контроль страны над Ормузским проливом, получение военных репараций, разморозка активов Исламской Республики, а также достижение в ходе переговоров с Вашингтоном прочного и всеобъемлющего прекращения огня во всем регионе. Власти Тегерана настаивают на том, чтобы все эти «красные линии» были выполнены до заключения окончательного соглашения.

Ранее СМИ узнали о готовности Ирана к любому исходу переговоров с США в Исламабаде.