В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися из украинского плена военными

РИА: самолет со спасенными из плена бойцами РФ приземлился в Подмосковье

Самолет с возвращенными из украинского плена российскими военными приземлился в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости.

11 апреля состоялся обмен между Россией и Украиной в формате 175 на 175. Сначала российские военнослужащие находились на территории Белоруссии, где им оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь.

В министерстве обороны России уточнили, что посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

После возвращения военные пройдут реабилитацию и лечение в медицинских учреждениях.

Также в Россию вернулись семеро незаконно удерживавшихся на Украине жителей Курской области. Их встречала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По словам губернатора региона Александра Хинштейна, у нескольких вернувшихся из украинского плена жителей Курской области есть проблемы со здоровьем, одна из женщин — незрячая. Все они получат квалифицированную медпомощь.

Ранее пленный боец ВСУ попросил не менять его, чтобы не воевать за Зеленского.