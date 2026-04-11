Россиянка вышла в финал престижного теннисного турнира

Теннистка Андреева вышла в финал турнира WTA-500 в Линце

Первая ракетка России Мирра Андреева одержала победу над представительницей Румынии Еленой Габриэлой Рузе в полуфинальном матче турнира WTA-500 в австрийском Линце.

Встреча продлилась 1 час 30 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:1. За игру Андреева выполнила три подачи на вылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трех.

В финале турнира россиянка сыграет с Анастасией Потаповой из Латвии, которая в двух сетах оказалась сильнее Донны Векич из Хорватии (6:4, 6:2).

Финальная игра пройдет 12 апреля, старт — в 15:00 по московскому времени.

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее вторая ракетка России не смогла защитить титул чемпионки турнира в Линце.