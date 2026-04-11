Песков оценил способность Каллас защитить диплом в МГУ

Liesa Johannssen/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас не смогла бы успешно защитить диплом в Московском государственном университете (МГУ). Об этом сообщает информационная служба «Вести».

«Я заканчивал МГУ. Я не могу себе представить, чтобы Кая Каллас была выпускницей моего альма-матер. Она бы не смогла бы защитить диплом», — подчеркнул пресс-секретарь.

До этого Каллас обвинила Россию в агрессии против 19 стран за последние сто лет. В ответ на это помощник президента РФ Юрий Ушаков предложил Каллас прислушаться к его совету и начать употреблять алкоголь. В Кремле с иронией отреагировали на заявление главы евродипломатии, связав его с «новыми открытиями эстонских историков». Глава МИД Сергей Лавров отметил, что коллегам Каллас «нравится наслаждаться» ее позором.

Ранее журналист заявил о слабоумии Каллас после ее слов о Ближнем Востоке и Украине.

 
