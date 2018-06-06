Лоза сравнил Ефремова с врагом народа после высказывания про Крымский мост

Певец Юрий Лоза, известный своими резкими высказываниями в адрес представителей шоу-бизнеса, отреагировал на предложение актера Михаила Ефремова передать Крымский мост и бесплатный газ Украине ради улучшения отношений с этой страной..

Такое «предложение» Ефремов сделал в недавнем Youtube-интервью Юрию Дудю. По мнению Лозы, Ефремов не понимает ничего в политике, экономике и истории. «Он актер, транслирует чужие мысли! Своих мыслей у него никогда в жизни не было, нормальных. Тогда почему мы должны пытаться как-то разобраться в хитросплетениях его мозговых извилин?» — задается вопросом музыкант.

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Лоза уверен, что либерализм подобного толка должен быть ограничен. «Если народ высказывает какое-то мнение или принимает какое-то решение, то отдельная личность, если это, конечно, либерал, должен сознательно подчиниться воле народа. И не пытаться вякать и разрушать систему», — говорит он, добавляя, что тот, кто этого не понимает, — «по большому счету враг».

Ранее высказывание Ефремова подверглось критике в Совфеде и Госдуме.