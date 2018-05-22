Российский мультфильм «Снежная королева 3» стал рекордсменом китайского проката

Третья часть российско-китайского мультфильма «Снежная королева» (2016) стала рекордсменом кассовых сборов в Китае, сообщает Regnum со ссылкой на пресс-службу компании Wizart.

Бокс-офис анимационной картины за все время проката превысил $11 млн (682 млн руб.). По словам представителей студии, это лучший результат российского фильма за историю проката в Китае.

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Китайская премьера мультильма «Снежная королева 3: Огонь и лед» Алексея Цицилина состоялась 5 апреля во время проведения фестиваля Ching Ming.

Предыдущий рекорд по кассовым сборам в Китае взяла почти пять лет назад военная драма «Сталинград», премьера которой в КНР состоялась в октябре 2013 года.