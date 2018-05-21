Милонов назвал Бузову нестрашным рептилоидом

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал о своем отношении к идее звезды реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой поехать в следующем году на международный музыкальный конкурс «Евровидение».

Милонов отметил, что негативно относится к «рептилоидам из «Дома-2» в любых своих реинкарнациях», однако все равно считает Ольгу Бузову лучшей кандидатурой на участие в конкурсе, чем победительница этого года, израильская певица Нетта Барзилай.

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Вместе с тем, Милонов уверен, что Бузову на «Евровидение» не пропустят. «Ольга Бузова выглядит лучше, чем это нечто квакающее, которое победило в этом сезоне. Думаю, поэтому ее не пропустят, потому что она не такая страшная», — цитирует депутата «Пятый канал».

По мнению Виталия Милонова участие в конкурсе в любом случае бессмысленно. «Не надо заниматься отношениями с трупом музыкального конкурса», — констатировал он.

Ранее певица Юлия Самойлова, не прошедшая в финал «Евровидения», рассказала о финансовой стороне своего участия в конкурсе.