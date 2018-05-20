Во время концерта Лепс пошутил о сломанных ребрах
Российский певец Григорий Лепс, который 18 мая оказался в больнице, пошутил про состояние своего здоровья. Об этом пишут «Известия».
Отмечается, что инцидент произошел на концерте в честь поэта Михаила Гуцериева. Лепс вышел на сцену, чтобы поздравить юбиляра. Одна из присутствовавших в зрительном зале девушек подарила исполнителю цветы и посоветовала беречь себя. Ведущий концерта Николая Басков это прокомментировал: «Осторожно, девушка, не сломайте артиста!».
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«Уже сломался…», — сказал Лепс.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что певец якобы упал и сломал несколько ребер. При каких обстоятельствах это могло случиться, неизвестно.