Нагиев о госпитализации Лепса: он жив, разговаривает и шутит

Шоумен Дмитрий Нагиев прокомментировал сообщения в СМИ о госпитализации эстрадного исполнителя Григория Лепса.

Он подтвердил, что Лепс действительно находится в больнице, сообщив, что певец действительно случайно упал и сломал ребра. «Для меня важно, что он жив, разговаривает и даже шутит», — цитирует Дмитрия Нагиева «Пятый канал».

Ранее на публикации в СМИ о том, что Лепс госпитализирован в Москве с переломами нескольких ребер, отреагировала пресс-секретарь Григория Лепса Наталья Мостакова. Не раскрывая точного диагноза, она рассказала, что с Лепсом сейчас все в порядке и он находится на обследовании в Боткинской больнице. Планируется, что вскоре Григорий Лепс отправится домой.