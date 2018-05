Российскую короткометражку наградили в Каннах

Российский короткометражный фильм «Календарь» получил награду Cinéfondation в рамках Каннского кинофестиваля, сообщает РИА «Новости».

Фильм Игоря Поплаухина разделил второе место с The Storms in Our Blood, снятый режиссером Шен Ди из Китая. Первое место занял короткометражный фильм The Summer of the Electric Lion чилийского режиссера Диего Сеспедеса. Третьей стала картина Inanimate, снятая Люсией Бульгерони из Великобритании.

Сам режиссер ранее заявлял, что чувствует поддержку соотечественников и был удивлен положительной реакции западных кинокритиков на фильм. Также на Каннском фестивале в рамках «Недели критики» был показан короткометражный фильм «Я нормальный» Михаила Бородина.