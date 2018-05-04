Нобелевский фонд поддержал перенос вручения литературной премии

Нобелевский фонд поддержал решение Шведской академии не присуждать и не вручать Нобелевскую премию по литературе в этом году, пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение фонда.

В фонде рассказали, что вели диалог с ответственной за литературную премию академией в течение нескольких последних недель, и отметили падение репутации Нобелевской премии. Также в фонде надеются, что перенос награждения на 2019 год поможет репутации «Нобеля» в долгосрочной перспективе.

Ранее Шведская академия заявила о переносе премии на фоне кризиса, возникшего в академии после уличения одного из ее членов в сексуальных домогательствах. Академию покинуло сразу несколько участников, что сделало невозможным сбор кворума для присуждения литературной награды.