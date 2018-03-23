Назван преемник Табакова в МХТ имени Чехова

Назван преемник народного артиста СССР Олега Табакова в МХТ имени Чехова — худруком театра назначен Сергей Женовач. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Все собравшиеся обещали Сергею Васильевичу (Женовачу) помогать, оказывать поддержку, это очень важная позиция. Мы со своей стороны просим внимательно подойти к истории театра и к людям… Решение принято», — заявил глава Минкультуры Владимир Мединский на совещании в ведомстве с художественными руководителями и директорами ведущих театров.

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Ранее сообщалось, что СМИ узнали, кто заменит Табакова в МХТ имени Чехова.

Также сообщалось, что МХТ заявил о внеочередном сборе труппы.