Утерянный рисунок Густава Климта нашли в шкафу

Рисунок «Двое лежащих» художника Густава Климта нашли в шкафу, сообщает Kurier.at.

Как оказалось, жительница Австрии в течение многих лет незаконно хранила работу у себя дома. Она скончалась в декабре 2017 года. Согласно завещанию, рисунок передадут городу Линцу.

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В 1951 году владелица «Двоих лежащих» Ольга Егер передала эту работу Климта и три картины Эгона Шиле в Музей современного искусства в Линце. В 2006-м ее наследники решили забрать данные произведения искусства, но оказалось, что полотна пропали.

Началось судебное разбирательство, и наследникам в общей сложности присудили более €8 млн плюс проценты.

О том, что случилось с работами Шиле, пока не сообщается.

Ранее авторы фильма о Казимире Малевиче заявили, что художник родился не на той улице в Киеве, которая впоследствии была названа в его честь.