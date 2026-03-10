Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Путин заявил о плачевном состоянии системы водоснабжения в Донбассе

Путин указал на развал системы водоснабжения в украинский период Донбасса
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным обратил внимание на плачевное состояние системы водоснабжения в Донбассе, оставшееся региону в наследство после «украинского» периода. Его слова приводит ТАСС.

Пушилин рассказал российскому лидеру, что одной из главных проблем республики сейчас является водоснабжение. По его словам, власти активно работают над стабилизацией ситуации, в основном мероприятия сфокусированы на снижении водопотерь.

«Это не так просто сделать. Это большая [работа], все в разломанном состоянии находится», — сказал глава российского государства.

Пушилина ответил, что ситуация действительно непростая, еще больше ее осложняют долгие перерывы в подаче воды, которые добавляют нагрузку на сети.

Также Путин пообещал Пушилину наградить бойца, который 68 дней в одиночку удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на Краснорамейском направлении в Донецкой народной республике (ДНР).

Ране Путин заявил о колоссальном ущербе, нанесенном ДНР за последние годы.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!