Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным обратил внимание на плачевное состояние системы водоснабжения в Донбассе, оставшееся региону в наследство после «украинского» периода. Его слова приводит ТАСС.

Пушилин рассказал российскому лидеру, что одной из главных проблем республики сейчас является водоснабжение. По его словам, власти активно работают над стабилизацией ситуации, в основном мероприятия сфокусированы на снижении водопотерь.

«Это не так просто сделать. Это большая [работа], все в разломанном состоянии находится», — сказал глава российского государства.

Пушилина ответил, что ситуация действительно непростая, еще больше ее осложняют долгие перерывы в подаче воды, которые добавляют нагрузку на сети.

Также Путин пообещал Пушилину наградить бойца, который 68 дней в одиночку удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на Краснорамейском направлении в Донецкой народной республике (ДНР).

Ране Путин заявил о колоссальном ущербе, нанесенном ДНР за последние годы.