Арбитра пожизненно отстранили от хоккея за видео с употреблением алкоголя

Дисциплинарный комитет Федерации хоккея России (ФХР) вынес решение по эпизоду аморального поведения с участием судей Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) Мирослава Скугарева, Ильнура Хаджиева и Ивана Шмакова. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

После матча между командами «Норильск» и «Омские Крылья», состоявшегося 21 февраля 2026 года, линейный судья Скугарев снял видео в раздевалке, где он, а также его коллеги Хаджиев и Шмаков находились в состоянии алкогольного опьянения.

Дисциплинарный комитет постановил, что Скугареву запрещено заниматься любой деятельностью в хоккее пожизненно. Шмакову и Хажиеву запретили заниматься судейством в хоккее сроком на три года.

Скугарев, признанный лучшим линейным судьей ВХЛ по итогам сезона-2024/25, судил в текущем сезоне 21 матч Континентальной хоккейной лиге, которая не подчиняется ФХР. Он является сыном известного хоккеиста Александра Скугарева.

ФХР и ВХЛ сразу после инцидента подчеркнули, что осуждают произошедшее и отстраняют судей от всех матчей под своей юрисдикцией, подчеркивая важность соблюдения этических норм в спорте.

Ранее Вячеслав Фетисов выразил надежду, что Александр Овечкин сыграет на Олимпиаде 2030 года.