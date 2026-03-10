«Надеюсь, побьет еще рекорды»: Ротенберг о карьере Овечкина в НХЛ

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг пожелал успехов российскому нападающему и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину. Его слова приводит РИА Новости.

«Хочу пожелать Саше всяческих успехов. Надеюсь, он побьет все бомбардирские рекорды НХЛ», — сказал Ротенберг.

Специалист отметил, что часто общается с 40-летним игроком и обсуждает тренировочные упражнения для юных динамовских хоккеистов, но не стал раскрывать подробности бесед.

Овечкин является воспитанником «Динамо». Он проводит свой 21-й и последний по действующему контракту с «Кэпиталз» сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Россиянин является обладателем Кубка Стэнли и трехкратным чемпионом мира. Сам хоккеист отмечал, что еще не определился со своим будущим.

В апреле 2025 года форвард побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Овечкин продлил серию матчей в НХЛ без набранных очков.