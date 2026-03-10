Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

«Надеюсь, побьет еще рекорды»: Ротенберг о карьере Овечкина в НХЛ

Вице-президент ФХР Ротенберг пожелал успехов Овечкину в НХЛ
Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг пожелал успехов российскому нападающему и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину. Его слова приводит РИА Новости.

«Хочу пожелать Саше всяческих успехов. Надеюсь, он побьет все бомбардирские рекорды НХЛ», — сказал Ротенберг.

Специалист отметил, что часто общается с 40-летним игроком и обсуждает тренировочные упражнения для юных динамовских хоккеистов, но не стал раскрывать подробности бесед.

Овечкин является воспитанником «Динамо». Он проводит свой 21-й и последний по действующему контракту с «Кэпиталз» сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Россиянин является обладателем Кубка Стэнли и трехкратным чемпионом мира. Сам хоккеист отмечал, что еще не определился со своим будущим.

В апреле 2025 года форвард побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Овечкин продлил серию матчей в НХЛ без набранных очков.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!