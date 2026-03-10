Крупнейший в ОАЭ нефтезавод приостановил работу из-за атак дронов

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Эр-Рувайс в Объединенных Арабских Эмиратах в целях предосторожности приостановил работу после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источник.

«Нефтеперерабатывающий завод в Эр-Рувайсе приостановил работу после того, как атака БПЛА спровоцировала пожар в промышленной зоне, где он находится», — говорится в материале.

По данным журналистов, речь идет о НПЗ Национальной нефтяной компании Абу-Даби, работники оценивают ущерб от ударов.

До этого в пресс-службе Минобороны Эмиратов сообщили, что за сутки военные перехватили восемь баллистических ракет и 26 беспилотников.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее президент ОАЭ обратился к врагам страны на фоне войны.