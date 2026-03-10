Размер шрифта
Бывшего замгубернатора Курской области этапировали в СИЗО Курска

Обвиняемого в получении взяток экс-замгубернатора Курской области Дедова этапировали в Курск
Алексей Дедов/VK

Экс-заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова этапировали из московского СИЗО в Курск. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Подсудимые Дедов А. В., Федоров Д. В., Ругаев И. П. этапированы в СИЗО-1 г. Курска», — говорится в сообщении.

До этого Ленинский районный суд Курска продлил Дедову на три месяца срок содержания под стражей — до 5 мая 2026 года.

По версии следствия, бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов получили крупную взятку в размере свыше 20 млн рублей.

Отмечается, что Смирнов и Дедов через посредника Дмитрия Шубина получали откаты от руководителя компаний-подрядчиков Виктора Головченко за государственные контракты на ремонт школ и строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной. В общей сложности им было передано почти 13 млн рублей.

Ранее Дедов заявил в суде, что все полученные откаты передал бывшему губернатору Курской области Смирнову.

 
