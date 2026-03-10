Слава взяла паузу в карьере на месяц после срыва концерта: «Никогда не подводила и не буду подводить зрителя»

Певица Слава рассказала «Газете.Ru», что пауза в карьере в марте была запланирована. По ее словам, в апреле она собирается вернуться к зрителям обновленной.

Исполнительница отметила, что свободное от гастролей время хочет посвятить своему здоровью.

«Пауза в гастрольном туре на ближайший месяц была запланирована заранее. В марте в календаре концертов не намечалось. Этого месяца, уверена, мне хватит, чтобы восстановиться физически и морально. Наконец долечить больное ухо, разобраться с накопившимися личными и домашними делами. Стало понятно, что работать без отпуска невозможно и делать паузы просто необходимо», — поделилась артистка.

Ближайшие концерты Славы состоятся в апреле. Певица дала понять, что зрителям не стоит переживать по поводу отмены или переноса тура. Она рассказала, что собирается за время перерыва набраться сил, чтобы вновь радовать поклонников своим творчеством.

«В апреле я обновленная, с новыми силами вновь вернусь к любимой работе. К своим дорогим слушателям. Я никогда не подводила и не буду подводить своего зрителя. Все запланированные в апреле концерты обязательно состоятся. Их расписание составлено заранее и отступать от гастрольного графика я не собираюсь. Жду встречи во всех городах. Будем петь вместе любимые песни, грустить, танцевать, дарить друг другу эмоции. 2 июня я дам сольный концерт в Москве в легендарном Театре Эстрады. Затем отправлюсь в отпуск. И вновь вернусь в большой гастрольный график осенью. Список городов уже сформирован, совсем скоро он появится на всех ресурсах», — отметила Слава.

В конце февраля у певицы Славы случился нервный срыв на концерте. Она призналась, что не смогла совладать с эмоциями, так как выступление было в годовщину ухода ее мамы. А в начале марта появились новости о срыве другого шоу артистки в Пензе. Слава заявила в соцсетях, что не могла стоять на ногах из-за принятых таблеток.

Ранее Григорий Лепс поддержал Славу после срыва концерта.