Адвокат рассказал, можно ли платить за музыку иноагентов на свадьбе

Россиянам не грозят обвинения в нарушении закона, если они купили права на музыку для свадьбы у авторов, признанных иностранными агентами. Данный статус не отменяет авторские права на музыку — за ее использование авторы треков получают вознаграждение через спецсчета. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал адвокат Сергей Жорин.

«Статус иностранного агента не прекращает и не отменяет авторские и смежные права. Поэтому за публичное использование такой музыки действуют те же правила, что и для любой иной музыки: авторские права — по общим правилам ГК РФ, вознаграждение по фонограммам — по ст. 1326 ГК РФ. Можно ли россиянам платить иноагентам за музыку? Да, но с 2025 года для таких выплат действует специальный режим. По Закону № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» в редакции конца 2024 года вознаграждение и иные платежи, связанные с использованием исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, иностранный агент вправе получать только через специальный рублевый счет; сам иноагент обязан сообщить плательщику реквизиты такого счета. Иными словами, запрета на саму выплату нет, но есть специальный порядок ее зачисления», — отметил он.

Адвокат также ответил на вопрос, могут ли силовики заинтересоваться россиянами, которые купили права на песни у иностранных агентов для использования их на свадьбе.

«Рискованно ли россиянам платить за музыку иноагентов? Нет, не рискованно, если только иноагенты не включены в какие-то другие списки — террористов и экстремистов. Но это нужно сделать на специальный счет. А могут ли правоохранители такими россиянами заинтересоваться — здесь однозначно нельзя ответить на вопрос, потому что правоохранители могут заинтересоваться по разным причинам. Если это авторские отчисления в чистом виде, то нет», — рассказал адвокат.

Суд также может обязать россиян выплатить штраф автору-иностранному агенту, если было нарушено его авторское право.

«Иностранный агент может обратиться в суд, если кто-то нарушил его права и суд должен должен рассмотреть этот иск в соответствии с действующим законодательством. Иноагенту не запрещено защищать свои права в судебном порядке. Поэтому, конечно, может обратиться в суд, и если основания есть, суд обяжет выплатить. Но опять-таки на специальный счет», — заключил он.

