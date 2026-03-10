Размер шрифта
Цена газа в Европе взлетела до максимума за три года

Цена газа в Европе стала рекордной за три года на фоне ситуации в Иране
Shutterstock

Средняя цена газа в Европе 9 марта стала максимальной за три года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Расчетная стоимость по индексу TTF по итогам понедельника достигла $675 за тысячу кубометров. Это максимальное значение с 23 января 2023 года, когда показатель составил почти $745.

До этого президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации на рынке нефти и газа заявил, что конкуренция за поставщиков энергоресурсов в мире обостряется в связи с эскалацией на Ближнем Востоке.

На этом же совещании Путин предложил России не ждать, пока Европа «демонстративно захлопнет дверь» в вопросе поставок энергоносителей. Президент напомнил, что страны ЕС в апреле планируют ввести дополнительные ограничения на покупку российских нефти и газа. В связи с этим он поручил правительству РФ оценить возможность и целесообразность прекращения поставок сырья в Евросоюз уже сейчас, чтобы переориентировать поставки на более интересные направления.

Ранее в Чехии оценили наполненность газохранилища на 17%.

 
