В МИД России заявили об усилиях России для прекращения боев на Ближнем Востоке

МИД РФ: Россия предпринимает усилия для прекращения боев на Ближнем Востоке
Евгений Одиноков/РИА Новости

Заместитель главы МИД РФ Георгий Борисенко провел встречу с аккредитованными в Москве послами Бахрейна, Иордании, Ирака, Ливана и представителем Лига арабских государств (ЛАГ). В ходе переговоров замруководителя министерства рассказал им об усилиях Москвы для прекращения конфликта на Ближнем Востоке, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства РФ.

По ее информации, встреча состоялась по просьбе этих иностранных дипломатов. Российская сторона подчеркнула необходимость скорейшей деэскалации и урегулирования острого кризиса вокруг Ирана политико-дипломатическими методами.

«Партнеры были проинформированы о предпринимаемых руководством России энергичных усилиях в целях прекращения боевых действий», — заявили в пресс-службе.

10 марта главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Арагчи провели телефонный разговор, во время которого обсудили резко деградировавшую обстановку на Ближнем Востоке.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.

 
