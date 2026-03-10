На юго-западе Германии обнаружили более 10 фрагментов упавшего метеорита

Полиция города Кобленца, расположенного в немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальц, сообщила об обнаружении 11 фрагментов упавшего в населенном пункте метеорита. Об этом пишет DPA.

По данным правоохранительных органов, найденные части метеорита имеют вес от шести до 161 грамма. Самый большой фрагмент по своему размеру сравним с теннисным мячом.

«Если говорить простым языком, то речь идет о «камнях», — добавили в полиции.

Там уточнили, что более точно природу упавшего метеорита смогут оценить только специалисты.

8 марта на юго-западе Германии упали осколки метеорита, повредив дома в городе Кобленце, а также регионах Хунсрюк и Айфель. Одно из раскаленных небесных тел рухнуло на крышу жилого дома, в результате инцидента никто не пострадал. Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео, на котором запечатлено падение фрагментов метеорита. Как писала газета Der Tagesspiegel, некоторые жители приняли небесное тело за ракету. Ученые отметили, что падение такого крупного метеорита — редкость. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее астроном рассказал, что упавший в Германии метеорит может пролить свет на происхождение жизни.