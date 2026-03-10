Германия поставит Украине ракеты-перехватчики

Глава министерства обороны Германии Борис Писториус смог договориться с несколькими европейскими партнерами о поставке Украине порядка 30 ракет-перехватчиков PAC-3 для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщает немецкий журнал Spiegel, ссылаясь на источники.

По информации издания, вместе с несколькими этими дефицитными во всем мире высокотехнологичными ракетами из запасов бундесвера Киеву будет предоставлено в общей сложности около 35 ракет PAC-3. Когда это произойдет, в сообщении не уточняется.

10 марта посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что украинская сторона предоставила государствам Персидского залива «экспертную помощь» в противодействии иранским беспилотникам, и теперь Киев ведет переговоры о получении ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.

9 марта газета New York Times написала, что ракеты для ПВО, которые рассчитывает получить Украина, быстро расходуются на Ближнем Востоке. По информации издания, с начала операции США против Ирана 28 февраля американцы израсходовали более 800 таких ракет, тогда как Украина за четыре года конфликта получила только 620 ракет для систем Patriot.

Ранее на Украине создали новую лазерную систему ПВО.