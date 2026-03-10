В московской школе 13 учеников начальных классов пожаловались на симптомы отравления

В школе №853 в Москве 13 учеников четвертого класса пожаловались на симптомы отравления после завтрака. Об этом сообщила администрация учебного учреждения в официальном Telegram-канале.

Руководство рассказало, что детей осмотрела бригада скорой помощи. Госпитализация никому не потребовалась, медицинская помощь оказана на месте.

«В школу приглашены специалисты Роспотребнадзора. Проводится проверка организации питания. До выяснения причин вся продукция, которая подавалась на завтрак, снята с реализации», — сказано в сообщении.

Администрация учреждения принесла извинения за инцидент. Подчеркивается, что приоритетом остаются безопасность и здоровье учащихся. По итогам проверки будут приняты все необходимые меры, в случае выявления нарушений виновные будут привлечены к ответственности, заключили в московской школе.

В феврале у двух школьников 10 и 15 лет началась лихорадка после употребления пельменей с говядиной из сети супермаркетов «ВкусВилл». Школьников экстренно госпитализировали с температурой 40 градусов в критическом состоянии. Стабилизировать их состояние удалось только на третьи сутки. По результатам анализа в пельменях был выявлен сальмонеллез, «ВкусВилл» вернул семье деньги за продукты и пообещал провести проверку.

Ранее москвичи нашли кусок лезвия в упаковке пельменей «Сибирская коллекция».