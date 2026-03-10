Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В московской школе 13 учеников начальных классов пожаловались на симптомы отравления

В Москве начали эпидрасследование из-за отравления в школе 13 детей
Shutterstock

В школе №853 в Москве 13 учеников четвертого класса пожаловались на симптомы отравления после завтрака. Об этом сообщила администрация учебного учреждения в официальном Telegram-канале.

Руководство рассказало, что детей осмотрела бригада скорой помощи. Госпитализация никому не потребовалась, медицинская помощь оказана на месте.

«В школу приглашены специалисты Роспотребнадзора. Проводится проверка организации питания. До выяснения причин вся продукция, которая подавалась на завтрак, снята с реализации», — сказано в сообщении.

Администрация учреждения принесла извинения за инцидент. Подчеркивается, что приоритетом остаются безопасность и здоровье учащихся. По итогам проверки будут приняты все необходимые меры, в случае выявления нарушений виновные будут привлечены к ответственности, заключили в московской школе.

В феврале у двух школьников 10 и 15 лет началась лихорадка после употребления пельменей с говядиной из сети супермаркетов «ВкусВилл». Школьников экстренно госпитализировали с температурой 40 градусов в критическом состоянии. Стабилизировать их состояние удалось только на третьи сутки. По результатам анализа в пельменях был выявлен сальмонеллез, «ВкусВилл» вернул семье деньги за продукты и пообещал провести проверку.

Ранее москвичи нашли кусок лезвия в упаковке пельменей «Сибирская коллекция».

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!