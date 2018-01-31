Госпитализирован Армен Джигарханян

Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован, сообщает «Интерфакс».

Как заявил официальный представитель «Театра Джигарханяна» Вячеслав Дьяченко, никакой «скорой» и сердечного приступа не было.

«Я разговаривал с ним несколько минут назад, он рвется на работу, но врачи посоветовали ему отлежаться и поправить здоровье после вирусного осложнения», — рассказал Дьяченко.

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По его словам, Джигарханян недавно был в больнице с вирусной инфекцией, но видимо, не долечился.

Ранее сообщалось, что Кунцевский суд Москвы подтвердил решение о разводе Джигарханяна с Виталиной Цымбалюк-Романовской.