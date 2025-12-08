На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США нашли следы древних собак, переживших мощное извержение вулкана

SVP: древние собаки двух видов могли пережить извержение супервулкана
Microgen/Shutterstock/FOTODOM

В ископаемых слоях Эшфолл на северо-востоке штата Небраска (США) ученые нашли следы древних собак над скелетами вымерших носорогов Teleoceras. Эти крупные хищные животные могли пережить одно из самых разрушительных событий в истории Земли — извержение супервулкана Йеллоустоуна. Результаты работы представлены на ежегодном собрании Общества палеонтологии позвоночных (Society of Vertebrate Paleontology's, SVP).

Анализ показал, что крупные собаки, способные дробить зубами кости, бродили по пепельным пустыням Северной Америки 12 миллионов лет назад. Именно тогда в результате извержения Йеллоустоуна часть материка оказалась покрыта пеплом.

«Извержение было настолько мощным, что пепел выпал, словно снег, в радиусе 1600 километров. Это привело к затемнению неба, захоронению растений и источников воды, а также поставило под угрозу все живое с чувствительной дыхательной системой», — объяснил Эшли Поуст, куратор отдела палеонтологии позвоночных в Государственном музее Университета Небраски.

Слой пепла в Эшфолле иногда называют «Носорогами Помпеи»: в нем сохранились десятки животных, погибших от удушающих осадков. Но до недавнего времени прямых свидетельств присутствия крупных хищников здесь не находили. Новые отпечатки размером до восьми см по длине соответствуют следам огромных вымерших псовых Aelurodon taxoides и Epicyon saevus — собак, способных дробить кости подобно гиенам.

То, что их следы лежат над слоями с телами носорогов, говорит о возможности выживания этих животных после катастрофы. По словам исследователей, такой исход событий удивителен: крупные хищники обычно первыми исчезают в процессе разрушения экосистемы. Одна из версий предполагает, что собаки питались останками животных, погибших во время извержения.

«На древнем водоеме Эшфолл когда-то собирались стада носорогов, верблюдов и лошадей, и найденные отпечатки указывают, что хищники возвращались сюда неоднократно. Однако пока остается неясным, могли ли они долго выживать в обширной зоне бедствия или все же покинули ее в поисках более безопасных мест», — заключили ученые.

Ранее ученые установили, что извержение вулкана могло вызвать эпидемию бубонной чумы в Европе.

