Хиллари Клинтон зачитала книгу о Трампе на «Грэмми»

Экс-госсекретарь США и бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон «появилась» на церемонии «Грэмми», читая книгу о президенте Дональде Трампе.

Ведущий церемонии Джеймс Корден записал короткий скетч с артистами. На нем Джон Ледженд, DJ Khaled, Снуп Догг и Шер читают книгу Майклу Вулффа «Огонь и ярость: внутри администрации Дональда Трампа». По сюжету они проходили прослушивание, чтобы побороться в следующем году за номинацию «Лучший разговорный альбом».

Реклама

В конце ролика появляется Клинтон. Она зачитала отрывок о том, что Трамп опасается быть отравленным, и поэтому ест фаст-фуд. После этого в кадре появляется Корден и сообщает, что она стала лучшей на прослушивании.

Однако не всем понравилось смешивание музыки и политики. Так, постпред США в ООН Никки Хейли призвала в твиттере «не разрушать великолепную музыку» политическими высказываниями.

Ранее «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию церемонии вручения «Грэмми».