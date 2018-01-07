Против Вайнштейна подали иск о давлении на жертву изнасилования

Аарон Филлер, бывший адвокат актрисы Пас де ла Уэрта, подал иск против продюсера Харви Вайнштейна и бывшего заместителя прокурора округа Бронкс Майкла Рубина. Об этом сообщает Associated Press.

В своем иске Филлер заявил, что Вайнштейн и Рубин сговорились, чтобы де ла Уэрта отказалась от своих обвинений в адрес продюсера. Также адвокат настаивает, что они убеждали актрису отказаться от его услуг.

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Рубин отверг обвинения Филлера и сообщил, что никогда не встречался с Вайнштейном. Представитель продюсера заявила, что было бы «безумием» думать, что Вайнштейн замешан в подобной схеме.

В ноябре прошлого года де ла Уэрта обвинила голливудского продюсера в двойном изнасиловании.