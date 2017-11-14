Панин: Поклонская написала на меня заявление в полицию

Актер Алексей Панин заявил, что депутат Госдумы Наталья Поклонская написала на него заявление в полицию. Об этом Панин заявил на видео, опубликованном в его инстаграме.

«Наталья Поклонская написала на меня заявление в полицию по поводу того, что, ну опять таки, любимая тема — оскорбление чувств верующих», — заявил он.

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По словам Панина, причиной этого якобы стало то, что он в своем юмористическом шоу, которое он «делает с целой командой», надел на себя костюм Николая II и пошутил на тему фильма Алексея Учителя «Матильда».

В октябре Поклонская назвала зрителей «Матильды» «нашкодившими школьниками».